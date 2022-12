100 Jahre Niederösterreich: Hoch die Berge hinauf!

Werbung

Sessellifte wurden erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Alpenraum so richtig populär, weil sie eine im Vergleich zu Seilbahnen relativ kostengünstige Möglichkeit zur Erschließung auch weniger prominenter Berge boten.

Nachdem es im Bezirk Neunkirchen seit 1897 die Zahnradbahn auf den Schneeberg und seit 1926 die Raxseilbahn gab, wurden 1949 gleich zwei Sessellifte, nämlich in Mönichkirchen auf die Mönichkirchner Schwaig und in Puchberg auf den Himberg, eröffnet. Diese beiden Anlagen gehören damit sicherlich zu den ersten ihrer Art in Niederösterreich, wenn nicht sogar in ganz Österreich.

Der Berglift auf den Himberg veränderte den bis dahin sehr beschaulichen Berg östlich des Ortskerns von Puchberg ganz massiv. Auf dem Berg wurde ein Naturpark mit Tiergehegen und neue Spazier- und Wanderwege angelegt, nahe der Bergstation wurde mit dem Himberg-Haus sogar eine alpine Schutzhütte errichtet und ein Besuch des Himbergs wurde dadurch immer populärer. Doch der Liftbetrieb war wenig wirtschaftich und auch notwendige Investitionen unterblieben, sodass der technisch veraltete Sessellift 1992 den Betrieb einstellen musste. Als Folge davon wurde die Hütte wenig später geschlossen, die Bergstation und die Stützen abgerissen und die Talstation zur Bergrettungszentrale umgebaut.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Sessellift in Mönichkirchen sehr gut, er wurde modernisiert und erleichtert im Sommer wie im Winter den Aufstieg zur Mönichkirchner Schwaig. Als in den 1960er-Jahren in Grünbach ein Ende des Bergbaus abzusehen war, bemühte sich die Gemeindeführung um Ersatzarbeitsplätze. Um den Tourismus auf der Hohen Wand zu fördern, wurde im August 1965 eine Doppelsesselbahn von Grünbach auf den Plackles, den höchsten Punkt der Hohen Wand, eröffnet. Dieser Sessellift war nicht nur im Sommer in Betrieb, es gab nahe der Bergstation auch noch einen Schlepplift und eine präparierte Talabfahrt.

Zwar war der Lift bei seiner Eröffnung eine der modernsten derartigen Anlagen, doch unterblieben Investitionen und immer weniger Fahrgäste brachten 1994 das Ende. Die Stützen wurden mittels Hubschrauber demontiert, die ehemalige Talstation wurde zum Bauhof der Gemeinde Grünbach und die Bergstation ist heute Stützpunkt der Berg- und Naturwacht.

Seit 1956 führte von Maria Schutz ein Einsersessellift, der zu den längsten in Österreich zählte, auf den Sonnwendstein zum Berghotel Pollereshaus. Dieses brannte 1985 ab und wurde durch die deutlich kleinere Pollereshütte ersetzt. Wegen nicht erfüllbarer Sicherheitsauflagen stellte auch dieser Sessellift 2005 seinen Betrieb ein und wurde kurz darauf abgetragen. Wie bei den anderen erwähnten Liften ist auch hier die Trasse in der Natur noch deutlich zu erkennen.

