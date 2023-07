Turbulente Szenen beim Wrestling am Neunkirchner Hauptplatz

Im ersten Kampf des Abends trafen mit dem Wiener Darius und dem Ungarn Maokai zwei Fanlieblinge der Leichtgewichtsklasse in einem schnellen, actiongeladenen Match aufeinander. Darius konnte sich hierbei den Sieg sichern.

Nach dem Match den Arm gebrochen

Danach folgte ein Teamkampf: Binolt Leach und Sultanov von der ,,Midcard Revolution" erschummelten sich den Sieg über die ,,Gulyas Bros" Öcsi & Vilmos, nachdem ihre Ringebegleitung Joe Bravo eine Ablenkung der Ringrichterin ausnutzte, um Vilmos Gulyas mit dem WUW Titelgürtel zu treffen. Doch zum großen Eklat kam es erst nach dem Match. Die Midcard Revolution setzte ihre Attacke auf die Gulyas Bros fort und brachen Öcsi Gulyas per Einsatz eines Klappstuhls den Arm.

Weiter ging es mit einem internationalen Triple Threat Match, wo drei Catcher gleichzeitig im Ring agieren. Der Österreicher Chris Colen konnte sich hierbei erfolgreich gegen Lucifer Lohan aus Deutschland und den Schönling Ricky Sky aus der Slowakei durchsetzen. Im Damenkampf besiegte die Linzerin Moxie die schlauste Wrestlerin Europas, Dr. Diotima, durch Aufgabe.

Vor dem Hauptkampf kam Pro Wrestling Österreich (PWÖ) Openweight Champion Robert Dreissker zum Ring. Die eingesessen Fans erwarteten eigentlich ein kleines Verletzungsupdate des Titelträgers, doch dieser erschien zur Überraschung aller in Kampfmontur zum Ring und gab bekannt, kämpfen zu wollen. Mit Ultimo Astralico stellte sich ihm ein junges Talent, das gleichzeitig sein Pro Wrestling Österreich Debüt gab. Aufgrund seiner deutlichen körperlichen Überlegenheit machte sich Dreissker über seinen Gegner lustig und fragte, ob das der Ernst der Veranstalter sei. Dreissker konnte seinen körperlichen sowie erfahrungsbedingten Vorteil innerhalb weniger Minuten nutzen und siegte.

Angriff während der Nationalhymne

Am Höhepunkt des Abends fand ein Länderkampf zwischen dem Wiener Martin Pain und dem selbsternannten ,,International Superstar" Norman Harras aus Deutschland statt. Vor dem Kampf wurden traditionell die Bundeshymnen Deutschlands und Österreichs angespielt. Harras nutzte hierbei seine Chance und griff Pain während der österreichischen Hymne hinterrücks an, was zu einer entsprechend lautstarken Reaktion des Publikums führte. Nach zwei bis drei Minuten Kampf außerhalb des Rings, mitunter auch quer durch das Publikum, konnte das Länderduell schließlich offiziell vom Ringrichter eingeläutet werden. Martin Pain sicherte den Sieg für Österreich und ließ sich anschließend gebührend vom Publikum feiern.

Die nächste Show von Pro Wrestling Österreich findet am 16. September in der Barbarahalle Grünbach am Schneeberg statt. Tickets gibt es unter www.pwoe.at, sowie in allen oeTicket-Vorverkaufsstellen wie z.B. Raiffeisenbanken. Alle weiteren Infos zu Pro Wrestling Österreich gibt es unter www.pwoe.at, dort gibt es auch die Links zu allen Social Media Plattformen.