Sicherheitsplakette an Fachschule Warth verliehen .

Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg wurde das Engagement der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Warth rund um die Unfallprävention von der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) mit der Verleihung der Sicherheitsplakette gewürdigt. Denn am Lehr- und Versuchsbetrieb sowie in den Lehrwerkstätten steht die Minimierung von Sicherheitsrisiken an oberster Stelle, um das Arbeitsumfeld sicherer zu machen.