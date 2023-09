Nach Horrorunfall zum sichersten Motorradfahrer Österreichs

„Ich war damals schon fünf Jahre lang begeisterter Motorradfahrer und wurde von einem Auto, das mir in der Kurve auf meiner Seite entgegenkam, abgeschossen“, erinnert sich der 28-Jährige an den schrecklichen Moment und die Folgen. Vier Monate lang war Hofer außer Gefecht gesetzt, der Weg zurück ein sehr harter. Während ihm Verwandte und Freunde vom Weitermachen abrieten, wollte er seine Leidenschaft, die er vom Großvater und Vater in die Wiege gelegt bekam, dennoch unter einer Bedingung fortsetzen: „Dass ich künftig so sicher wie möglich unterwegs bin!“ Mit dieser Prämisse hat der Pinggauer auf den zwei Rädern in den letzten Jahren nicht nur 130.000 Kilometer auf seiner Yamaha MT-10 zurückgelegt, sondern im August auch einen Fahrtechnikwettbewerb des ÖAMTC auf zwei Rädern gewonnen. Unter 3.000 Teilnehmer siegte er mit der besten Punkteanzahl, die es in der zehnjährigen Geschichte des Bewerbs bislang gegeben hat.

„Ich habe mich wirklich irrsinnig gefreut und ein paar Tage gebraucht, bis ich das ganze überhaupt realisieren konnte“, erinnert er sich beim Besuch der NÖN auf der Polizeiinspektion Ternitz. Dort versieht er seit drei Jahren seinen Dienst, zwei bis dreimal im Monat auch auf dem Dienstmotorrad. „Vor allem im Höllental bin ich dienstlich gerne unterwegs, da trifft man ja auf viele Gleichgesinnte“, muss er schmunzeln.

Über 130.000 Kilometer hat der leidenschaftliche Motorradfahrer bereits auf dem Zweirad zurückgelegt. Foto: privat

Auf den ÖAMTC-Wettbewerb wurde er durch einen Verwandten aufmerksam. Ohne große Erwartungen sei er zum Landesfinale, für das er sich bei einem Fahrsicherheitstraining qualifiziert hatte, angereist. Das gewann er dann ebenso locker wie das Bundesfinale, wo er die restlichen 44 Mitstreiter, darunter übrigens auch ein paar Frauen, bei den diversen Geschicklichkeitsübungen wie Notbremsung, Bremshaken oder Diagonalslalom in die Schranken verwies. Siegerpreis war ein neues Motorrad im Wert von knapp 8,700 Euro. Das wird übrigens nicht verkauft, sondern als Zweitmaschine angemeldet: „Das ist so eine emotionale Sache für ich, ich würde es niemals über das Herz bringen, das Motorrad zu verkaufen“, so Hofer. Den an der ganzen Sache eigentlich nur eines ein wenig traurig stimmt: Dass er aufgrund der Regeln seinen Titel nicht verteidigen darf.