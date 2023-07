NÖ Rauchfangkehrer: Payerbach siegt bei Landeswettbewerb

Dass Niederösterreichs Kamine auch in Zukunft in guten Händen sind, zeigen die Leistungen beim Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Rauchfangkehrer in der Landesberufsschule Lilienfeld.

Nach hartem Wettkampf landete Konrad Frasl (Ausbildungsbetrieb Herbert Frasl in Payerbach) auf dem ersten Rang. Den zweiten Platz holte sich Sebastian Deutsch (Ausbildungsbetrieb Stefan Schinnerl, Obritzberg-Rust, Bezirk St. Pölten-Land). Florian Hackl (Ausbildungsbetrieb Gaßler Stöger KG, Niederkreuzstetten, Bezirk Mistelbach) erreichte den dritten Rang.

„Niederösterreichs Rauchfangkehrer-Nachwuchs steht für höchstes Können, Wissen und absolute Professionalität“, erklärt der stellvertretende Landesinnungsmeister Markus Pirringer. Erst zuletzt ist die Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer auch mit dem „Energy Globe Award“ in der Kategorie „Luft“ ausgezeichnet worden.

Die drei Erstplatzierten sowie Marcel Kerschhofer (Ausbildungsbetrieb Michael Ebner, Neunkirchen) auf dem vierten Platz haben sich mit ihren Leistungen auch für den Bundeslehrlingswettbewerb der österreichischen Rauchfangkehrer am 14. und 15. September qualifiziert.