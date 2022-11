Volksschule Feistritz mit neuer Leiterin

Aller guten Dinge sind drei: Mit dem altbekannten Sprichwort lässt sich die berufliche Situation von Silvia Stögerer recht gut beschreiben. Leitete die Kirchbergerin bis zuletzt lediglich die Volksschulen in Otterthal und Trattenbach, ist im Herbst mit der VS Feistritz am Wechsel ein dritter Standort hinzugekommen. Damit beerbt sie Gitti Fuchs, die sich ganz auf ihre Direktorentätigkeit in Kirchberg am Wechsel konzentrieren will.

Für Stögerer, die mit ihrem Mann und ihren beiden Zwillingsbuben in Kirchberg am Wechsel lebt, passt die neue, zusätzliche Aufgabe bestens zu den bereits bestehenden. „Die Volksschule Feistritz ist sehr gut mit meinen anderen beiden Standorten vergleichbar und die kleinen Schulen liegen mir einfach ganz besonders am Herzen“, sagt die 41-jährige Pädagogin. Ab 2011 unterrichtete Stögerer an der VS Otterthal, 2016 stieg sie dort und in Trattenbach zur Schulleiterin auf.

Nun sei sie gefragt worden, ob sie auch Feistritz übernehmen wolle: „Und nach einer kurzen Überlegungszeit habe ich zugesagt und freue mich sehr darüber“, so Silvia Stögerer. Offizieller „Amtsantritt“ war der 1. September, „doch die eigentliche Übergabe hat schon in den Ferien stattgefunden. Von den Kolleginnen sowie den Kindern bin ich sehr gut empfangen worden, ebenso wie von der Gemeinde“, sagt Stögerer. Letztere nehme gerade an kleinen Schulstandorten eine ganz besondere Rolle ein, fügt sie hinzu: „Mithilfe der Gemeinde, den Gemeinderatsfraktionen und der Feistritzer Betriebe konnten zwölf Tablets für die Schule finanziert werden“, freut sich Stögerer über den Digitalisierungsschub. Der ist auch an der Einrichtung einer eigenen Schulwebsite erkennbar – eine solche gab es bisher noch nicht.

„Atelierunterricht“ ist einmal im Monat geplant

Mit der Leitungsfunktion in Feistritz hat sich auch Stögerers Berufsalltag verändert. An einem Tag fährt sie zwei Schulen an, sagt sie: „Eltern, Lehrerkolleginnen und die Kinder wissen, wo ich gerade bin und telefonisch bin ich ohnehin immer erreichbar.“ Neben einer „Feedbackkultur“, in der Fehler als Chance gesehen werden sollen, setzt Stögerer auf den sogenannten „Atelierunterricht“: Einmal im Monat können die Kids zwischen einer sportlichen, einer musischen und einer kreativen Aktivität wählen. „Einmal hat das bereits stattgefunden und es war ein toller Erfolg“, bilanziert sie.

Abseits der Schule widmet sich Stögerer „gerne der Familie und dem Freundeskreis“, wie sie sagt. Zu ihren Hobbys zählt die Kirchbergerin, die dort für die ÖVP auch im Gemeinderat sitzt und die Familien- und Jugendagenden betreut, das Lesen sowie das Reisen – wenn Zeit dafür bleibt. Apropos Zeit: Für das Unterrichten selbst bleibt Silvia Stögerer nun nicht mehr allzu viel davon, doch eines hat sich die Schulleiterin nicht nehmen lassen. „Die Chorstunde in Otterthal habe ich behalten, weil ich sie eigentlich seit jeher mache!“

