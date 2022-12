Faschingsgilde: Neunkirchens Bürgermeister steigt in die "Bütt"

Werbung

Wenn ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer aktuell viel mit Zettel und Block anzutreffen ist, dann hat das einen besonderen Grund: Er wird bei den beiden Sitzungen der Faschingsgilde eine Büttenrede halten und sein Comeback als original getreuer „Nochtwochta“, dieses Mal sogar mit seinem echten Hund, geben.

Zur Jahrtausendwende hatte der Stadtchef mit seinem damaligen Dackel und seinen Auftritten bei der Faschingsgilde Kultstatus erreicht – als Bürgermeister legte er dann eine längere Schaffenspause ein, ehe ihn im Vorjahr wieder der Ehrgeiz packte.

„Ich freue mich sehr, dass er dieses Mal sogar mit Rauhaardackeldame ‚Nena‘ auftritt“, verspricht sich Gildenpräsident Michael Tanzler und den Zusehern ein Pointenfeuerwerk.

Und wie wird Osterbauer seine Büttenrede so kurz vor der Landtagswahl, bei der er aber nicht kandidiert, anlegen? „Sie wird schon ein bisschen politisch werden, aber nicht zu arg. Es hat sich ja über das Jahr genug Material angesammelt. Ich kann also aus dem Vollen schöpfen.“ Zuviel verraten will er noch nicht. Nur: „Auch über unsere Bezirkshauptfrau ist mir etwas liebes eingefallen!“

Tanzler hofft, dass er auch den legendären „Narren“ Franz Kaltenegger noch zu einem Comeback überreden kann. Der schmollt noch, weil er im vergangenen Jahr erst als Letzter an der Reihe war und die Aufmerksamkeitsschwelle nach ein Uhr beim Publikum nur mehr sehr gering war. „Heuer ist spätestens um 23.20 Uhr Schluss“, verspricht Tanzler und hofft bei „Koidi“ noch auf ein „Weihnachtswunder“.

