Sie sind schon legendär: Die Sketchabende des Zöberner Kultur- und Theatervereins (KuTV), die diese Woche wieder starten.

Gespielt wird insgesamt sechs Mal: Am Freitag, 19. Oktober um 20 Uhr, am Samstag, 20. Oktober, ebenso um 20 Uhr sowie am Sonntag, 21. Oktober um 18 Uhr. Nächste Woche gibt es dann noch Termine am Freitag, 26. Oktober, 20 Uhr sowie Samstag, 27. Oktober, ebenso 20 Uhr. Das Finale geht dann am Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr über die Bühne. Schauplatz ist immer das Pfarrheim „Begegnung“ in Zöbern, die Regie haben heuer Astrid Pichler und Anita Reithofer inne.

Um Platzreservierung wird gebeten: 0664/73042965 oder im Internet: www.kutv.at