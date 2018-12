In nicht ganz einer Woche ist es soweit, die zwei Weltcup-Rennen am Semmering stehen vor der Tür. Franz Steiner, Chef des Organisationskomitees, meinte in einer Pressekonferenz im Seewirtshaus, dass er mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sei. Besonders die Schneekontrolle sei für das Team rund um Steiner perfekt verlaufen: "Normalerweise kommt immer jemand von der FIS, um die Strecke zu kontrollieren. Dieses Mal durfte das gleich unser Rennleiter Anton Zuser selbst übernehmen!"

"Werden Daumen drücken"

Auch ÖVP-Landesrätin Petra Bohuslav zeigte sich von der Arbeit des Organisationsteams sowie der vielen Freiwilligen beeindruckt. "Alle haben bereits jetzt schon großartige Arbeit geleistet. Für uns ist das ein Highlight am Ende des Jahres und wir freuen uns auf die riesen Party am Semmering", so Bohuslav. Die Sportlandesrätin selbst wird Lokalmatadorin Katharina Huber die Daumen drücken.

Besonderes Erlebnis vor heimischer Kulisse

Vor einigen Jahren stand sie noch selbst am Start - jetzt verfolgt Michaela Dorfmeister das Renngeschehen vom Zuschauerraum aus. Für sie war es damals immer ein besonderes Erlebnis in Österreich fahren zu dürfen: "Hier herrschte immer einen wahnsinns Stimmung und es war immer besonders, so nah bei den Fans und Zuschauern sein zu können." Welche Österreicherinnen sie am 28. und 29. Dezember am Podest sieht? "Das hier ist ein guter Boden für österreichische Ski-Damen. Es wird sicher die ein oder andere Läuferin geben, die ihre Leistung zu hundert Prozent abrufen kann!"

Plakat-Diskussion beruhigt sich

Ebenfalls ein Thema bei der Pressekonferenz: Das diesjährige Plakat von Christian Ludwig Attersee. Diese wurde in den letzten Tagen heftig kritisiert (die NÖN berichtete). OK-Chef Franz Steiner nahm die Diskussion gelassen: "Die Lage beruhigt sich schön langsam wieder. Ludwig Attersee malt schon seit 1996 unsere Plakate und die Motive waren immer ähnlich. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass eine bestimmte Gruppe den ÖSV angreifen wollte." Das Plakat selbst wurde bereits vom ÖSV zurückgezogen.

Was die ehemalige Ex-Rennläuferin Michaela Dorfmeister zur Plakatdiskussion sagt und wie sehr sich die Bergbahnen auf das große Event am Semmering vorbereitet haben, ist in der nächsten Printausgabe der NÖN im Sportlandesteil zu lesen.