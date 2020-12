Semmering vor Weltcupjubiläum ohne Zuschauer .

Die letzten Weltcup-Damenskirennen des Jahres finden traditionell in Österreich statt. Diesmal ist am 28./29. Dezember wieder Semmering an der Reihe und vom "Zauberberg" kommen eineinhalb Wochen vor der offiziellen Schneekontrolle positive Signale.