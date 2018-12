Seit 1996 gestaltet der bekannte Künstler Christian Ludwig Attersee die Plakate für den Ski-Weltcup am Semmering. So auch heuer – nun aber weht den Organisatoren heftiger Gegenwind angesichts des Werbesujets entgegen. Eine nackte Ski-Läuferin erregt die Gemüter. Den Stein ins Rollen brachte die Journalistin Corinna Milborn.

„Was Schirennläuferinnen sind: Extrem mutig. Durchtrainiert bis an die Grenze. Konzentriert. Kämpferinnen mit Biss und Willen zum Sieg. Wie Schirennläuferinnen 2018 auf einem offiziell vom Land Niederösterreich präsentierten Plakat dargestellt werden“, postete Milborn unter Verweis auf das Motiv. Mehr als 300 Mal wurde ihre Kritik mittlerweile in den sozialen Netzwerken geteilt.

ÖSV reagiert

Auch beim Werberat sind mittlerweile Beschwerden eingelangt. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) reagierte per Stellungnahme. Generalsekretär Klaus Leistner verweist darauf, dass Attersee seit 1996 unentgeltlich Motive für die Bewerbung der Bewerbe am Semmering zur Verfügung stelle. Er gehöre zu den „international meistbeachteten österreichischen zeitgenössischen Künstlern“.

Leistner: „Wir waren stolz darauf, seine Bildmotive für die Veranstaltungen zu verwenden. Das jetzt in der Kritik stehende Motiv wurde vom Künstler im Landhaus in St. Pölten im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorgestellt und hat viel Anklang gefunden. Wir hatten daher keine Bedenken, es in gleicher Weise wie die anderen von Attersee seit 1996 gestellten Bilder zu verwenden.

Das sagt Christian Ludwig Attersee

Der Künstler selbst kann die Sexismus-Vorwürfe nicht nachvollziehen. "In einer Welt, die von Pornografie in der Öffentlichkeit besetzt ist, bin ich sehr froh, dass ich mit meiner Kunst eine dem entgegengestellte Sicht der Darstellung der Frauenwelt anbieten kann.Ich betrachte den Entwurf zu dem Plakat als ein Kunstwerk für die Öffentlichkeit, in dem die Kraft, Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der Frauen positiv gezeigt wird. Gehen wir beispielsweise ins Kunsthistorische Museum, so werden wir auf jedem zweiten Bild entkleidete Frauen finden, viele auch nur Brüste zeigend.

Das "Brüste Weisen" gilt seit dem Mittelalter als Ausdruck der Stärke der Frauen gegenüber der kriegerischen Männerwelt. Die "Oben-Ohne-Welt" finden wir bei vielen Modeschauen oder an den meisten Stränden Europas. Somit ist sie auch ein Teil der Presse und des öffentlichen Fernsehens. Das Bild zeigt die Sportlerin in voller Aktion, die Nacktheit schenkt ihr Vertrauen in ihre Umwelt. Sie erreicht dadurch eine märchenhafte Pose, die bereits von vielen Betrachtern des Plakates als positiv bewertet wurde." - derstandard.at/2000094019232/Sexismus-Aufregung-um-Plakat-fuer-Ski-Weltcup-am-Semmering“, so Attersees Stellungnahme.