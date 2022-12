Erlebnisalm Mönichkirchen will mit flexiblen Preisen punkten

Werbung

Wenn die Erlebnisalm Mönichkirchen am 8. Dezember (mit allen Bereichen) in die Wintersaison startet, dann tut sie das gleich mit etlichen Erneuerungen.

„Samstags und sonntags ist naturgemäß immer sehr viel los, unter der Woche weniger. Tickets von Montag bis Freitag sind etwas günstiger“

Gerald Gabauer

Erstmals arbeitet das Team rund um Geschäftsführer Gerald Gabauer – ebenso wie die Skigebiete Hochkar, Lackenhof-Ötscher und Annaberg – mit flexiblen Preisen. Soll heißen: Für jeden einzelnen Betriebstag ist ein eigener Preis ausgewiesen; je früher man ein Ticket online bucht, desto weniger muss man dafür bezahlen. Erklärtes Ziel für das Skigebiet ist es, das Besucheraufkommen „auf die Wochentage zu entzerren“, wie es Geschäftsführer Gabauer gegenüber der NÖN formuliert. „Samstags und sonntags ist naturgemäß immer sehr viel los, unter der Woche weniger. Tickets von Montag bis Freitag sind etwas günstiger“, so Gabauer. Die Preise für Tageskarten starten bei 30 Euro – in der vorherigen Saison kostete das Tagesticket für einen Erwachsenen noch 39,50 Euro.

Bewährt hat sich laut Gabauer der Online-Verkauf der Tickets. „Das ist eine der Lehren aus der Corona-Zeit, das forcieren wir weiterhin“, sagt er. Zwar können auch vor Ort Tickets gekauft werden – diese sind dann allerdings gut 15 Prozent teurer.

Erneuerungen erwarten Skifahrer und Snowboarder auch im vor gut einem Jahr neu eröffneten Skidepot, in den gut zweieinhalb Millionen Euro geflossen sind. Der Shop wurde um viele zusätzliche Artikel erweitert, im Service-Bereich kommt nun eine Infrarot-Wachsmaschine zum Einsatz. Bisher sei das neue Gebäude „sehr gut angekommen“, sagt Gabauer: „Das Feedback war sehr positiv, auch das Erscheinungsbild wurde gelobt.“

Schneekanonen: Großteil arbeitet energieeffizienter

Betroffen ist das Skigebiet naturgemäß auch von den stark gestiegenen Energiekosten – und auch die Debatte rund um Schneekanonen trifft die Erlebnisalm. Der Geschäftsführer relativiert allerdings: „87 unserer 100 Schneekanonen sind neu und daher wesentlich energieeffizienter als alte.“ Generell werde man „keine Depots anschneien“, eine „gute Schneedecke“ sowie „absolute Sicherheit“ hätten allerdings Priorität. Nicht zuletzt bei den Tourengeh-Abenden (montags und donnerstags), von Liftschluss bis 20.30 Uhr.

In die Wintersaison startet am 8. Dezember übrigens auch die „Erlebnisarena“ im benachbarten St. Corona am Wechsel – allerdings tritt die Tourismus- und Freizeiteinrichtung seit Mitte November unter dem Namen „Wexl Arena“ auf. „Schon bisher haben viele gesagt, dass sie ,am Wechsel‘ sind, daher auch der Name“, erklärt Marketingleiterin Ines Buchgeher gegenüber der NÖN. Was den Außenauftritt angeht, wollen Mönichkirchen und St. Corona künftig generell enger zusammenarbeiten.

