Der "wärmste Februar seit Beginn der Aufzeichnungen und die Föhnstürme der letzten Tage" hätten den Pisten derart zugesetzt, dass man den Liftbetrieb mit morgen, Freitag, 8. März einstellen müsse, so Geschäftsführer Gerald Gabauer in einer Aussendung. "Sollte in den nächsten Tagen doch noch eine ausreichende Neuschneemenge bei uns eintreffen, werden wir gerne nochmals den Liftbetrieb aufnehmen."

Rückblickend zeigt sich Gabauer mit der Wintersaison aber zufrieden: "Wir möchten uns bei allen Gästen für ihre Treue, bei allen Gastrobetrieben und Zimmervermietern, den Skischulen, dem Skiverleih und den Bergrettungsortsstellen für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken."

Die Sommersaison 2019 startet heuer am 1. Mai.