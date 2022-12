Neunkirchen: Katze fuhr im Motorraum von Auto mit .

Ihren Augen traute Hilfswerk-Mitarbeiterin Nicole Weichselbaum nicht, als sie am Mittwochvormittag nach einem Kundenbesuch in Neunkirchen plötzlich einen langen Tierschweif aus der Motorhaube ihres Dienstwagens ragen sah. Die Katze musste in einer Werkstatt aus ihrer misslichen Lage befreit werden.