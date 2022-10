Neunkirchen: Rekordzahl an Suchtgiftfahrern

Ein Drogenlenker, der beim Sekundenzählen direkt vor der Polizei einschläft, weil er so high ist. Ein Drogenlenker, der mit künstlichem Urin beim Harntest die Polizei zu überlisten versucht. Ein Drogenlenker, der seine Haschzigarette in der Süßigkeitenverpackung versteckt. Das, was der Neunkirchner Stadtpolizei heuer bislang untergekommen ist, sprengt alle Grenzen.

Und die Zahlen verdeutlichen es, wie Stadtpolizeikommandant Klaus Degen der NÖN beweist: Heuer kam es von 1. Jänner bis 1. Oktober im Stadtgebiet zu 49 Führerscheinabnahmen, alleine 41 davon wegen Suchtgift hinter dem Steuer.

„Das ist kein Kavaliersdelikt“

„Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist lebensgefährlich“, mahnt Degen und ist über die Statistik, mit der man sich auf Rekordkurs befindet, erschüttert.

Bei einer Kontrolle wollte ein Autolenker beim Drogentest die Polizei mit Kunstharn austricksen. Foto: Foto Feigl/Stadtpolizei

„Es ist unglaublich, in welchem Zustand sich viele hinter das Lenkrad setzen. Manche sind nicht einmal mehr fähig, dass sie bei einer Kontrolle ihr Fahrzeug verlassen. Man kann sich dann vorstellen, wie ihr Reaktionsvermögen im Straßenverkehr ist, furchtbar, wie die beinander sind. Andere fahren auf der falschen Spur oder sind in richtigen Wracks unterwegs“, nennt er Beispiele aus der Praxis.

Warum gerade in Neunkirchen so viele Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen werden? „Da gibt es mehrere Gründe: Zum einen machen wir etwa einmal im Monat in Zusammenarbeit mit der Bezirkspolizei ein gezieltes Planquadrat, zum anderen haben wir heuer einen Mitarbeiter bekommen, der bei der Wiener Verkehrspolizei sehr gut ausgebildet wurde und den berühmten Riecher hat. Er ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet, dem niemand so schnell etwas vormacht, wie diverse Funde von Suchtgift im Fahrzeug beweisen. Mittlerweile gibt es wirklich nichts mehr, was es nicht gibt“, so Degen über den Polizei-Alltag.

Auch L 17-Lenker unter Drogeneinfluss

Die aktuellen Zahlen bei den Drogenlenkern im Stadtgebiet weisen jedenfalls auf eine Verdreifachung auf. Der typische Drogenlenker ist laut Degen männlich und um die 40 Jahre alt.

Einfallsreich: In der Süßigkeitenverpackung... Foto: Feigl/Stadpolizei

„Aber wir hatten auch schon einen L 17-Lenker, der mit Drogen vollgepumpt war.“ In der Regel wird bei einer verdächtigen Anhaltung ein Schnelltest mit einem Harnstreifen durchgeführt. Fällt dieser positiv aus, wird der Lenker zum Amtsarzt gebracht, der einen Bluttest veranlasst. „Da sieht man dann Genaueres. Meistens handelt es sich bei den Drogen natürlich um Marihuana, aber auch Kokain oder diverseste Rückstände von Tablettenformen wie etwa Rohypnol werden gefunden.“

...hatte ein Autolenker seinen Joint versteckt. Foto: NOEN

An den strengen Kontrollen wird man bei der Stadtpolizei jedenfalls weiterhin festhalten. Das bekräftigt auch ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer im Gespräch mit der NÖN: „Alleine die Ergebnisse verlangen ja schon danach. Ich bin jedenfalls schockiert über den Umstand, dass sich so viele unter Suchtgifteinfluss hinter das Lenkrad setzen. Der Weg, den die Stadtpolizei hier verfolgt und der eingeschlagen wurde, zeigt, dass er richtig ist. Wir werden uns davon nicht abbringen lassen“, kündigt er weiterhin eine harte Gangart in diese Richtung an. Mit der Arbeit der Stadtpolizei sei er aktuell generell sehr zufrieden. „Die neuen Mitarbeiter haben sich sehr gut eingefügt und machen tolle Arbeit!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.