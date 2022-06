Bezirk Neunkirchen: Neue Direktoren für Schulen

Werbung

Corona und der Ukraine-Krieg. Außerordentliche und ungewöhnliche Rahmenbedingungen prägten auch das vergangene Schuljahr in der Region. Schulqualitätsmanager Michael Dollischal spricht gegenüber der NÖN von einem „besonders forderndem Jahr“ und zollt seinen Lehrkräften für die Abwicklung „großes Lob“.

„Wir wissen weder noch, wie sich die Lage in der Ukraine noch jene bei Corona entwickelt und müssen demnach auf alles gefasst sein“

Schulqualitätsmanager Michael Dollischal

„Im Frühjahr hatten wir mit Corona zu kämpfen. Manchmal war es knapp, die Schulen noch personell besetzen zu können“, erinnert sich Dollischal an den Beginn des Schuljahres und betont stolz, dass es trotz aller Hürden und Probleme zu keinen Schulschließungen kommen musste. Als sich dann die Corona-Situation halbwegs beruhigt hatte, stand mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine die nächste Herausforderung vor der Tür. Hier verweist er auf die enorme Hilfsbereitschaft der Schulen. „Da gab es einige herzergreifende Momente“, aber auch Momente von großer Traurigkeit, etwa als ein Volksschüler im Bezirk erfahren musste, dass sein Vater im Krieg gefallen war.

Aktuell besuchen die Schulen des Neunkirchner Bezirks 133 Kinder aus der Ukraine. Die ungewisse Situation im Herbst mache demnach auch eine Planung extrem schwierig: „Wir wissen weder noch, wie sich die Lage in der Ukraine noch jene bei Corona entwickelt und müssen demnach auf alles gefasst sein“, so der Pädagoge.

160 Kinder wurden zuhause unterrichtet

Die Pandemie machte sich aber auch noch in anderen schulischen Bereichen bemerkbar. So sei die Notwendigkeit psychischer Beratungen sicherlich angewachsen. Derzeit kümmern sich fünf Schulpsychologen um die Kinder in den beiden Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt. Dass ihre Arbeit mehr statt weniger wird, davon gehen die Experten aus: „Spannend wird es auch bei jenen Kindern, die ab Herbst erstmals in die Schule kommen und vielleicht in den letzten beiden Jahren nicht so oft oder regelmäßig im Kindergarten waren.“

Bemerkbar machte sich das Ausnahmejahr auch bei der Zahl der Externisten, das sind Kinder, die zu Hause unterrichtet werden. Hier hat man in der Bildungsregion mit 100 einen Höchststand erreicht. Knapp 90 Prozent sind zur kommissionellen Prüfung angetreten und der Großteil hat diese auch bestanden. Jene, die nicht angetreten oder durchgefallen sind, dürfen im Herbst keinem häuslichen Unterricht mehr folgen.

Jasmin Steinböck wird in Schottwien/Enzenreith und Reichenau aufhören. Foto: NOEN

An neue Gesichter in Leitungsfunktionen werden sich auch Lehrer und Schüler an mehreren Schulen im Bezirk Neunkirchen gewöhnen müssen: So wird etwa Jasmin Steinböck ihre Direktorentätigkeit in den Volksschulen Schottwien, Enzenreith und Reichenau beenden.

Gitti Fuchs gibt die Leitung der Volksschule Feistritz ab. Foto: NOEN

Und auch in der Volksschule Feistritz, die bislang Gitti Fuchs mit Kirchberg gemeinsam betreut hat, wird es eine neue Leitung geben, da sich Fuchs nur noch auf Kirchberg konzentrieren möchte.

Susanne Panzenböck geht ins Sabbatical. Foto: Foto privat/VP/NÖN

Ins Sabbatical wird sich mit Susanne Panzenböck die Leiterin der Volksschulen Grünbach und Puchberg begeben.

Wer in den betroffenen Häusern nachfolgen wird, steht noch nicht fest. „Sobald die Betrauungen offiziell sind, werden die Namen bekannt gegeben“, heißt es auf Nachfrage.

