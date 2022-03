Soforthilfe für Kriegsflüchtlinge in Ternitz

An einem Strang wird gerade in der Stadtgemeinde Ternitz gezogen. In Absprache mit allen Stadtparlamentsparteien einigte man sich darauf, allen Kriegsflüchtlingen mit Hauptwohnsitz in Ternitz eine Soforthilfe anzubieten. Diese besteht aus 100 Euro Bargeld und einem Sozialmarkt-Gutschein im Wert von 90 Euro. Pro Säugling gibt es zudem einen Babyrucksack.

"Die Übergabe der Soforthilfe erfolgt bei Anmeldung des Hauptwohnsitzes in Ternitz unter Vorweis des ukrainischen Reisepasses bzw. der ukrainischen Geburtsurkunde", erklärt SPÖ-Stadtrat Franz Stix.

Spendenkonten in Kleinregion

Zu einem weiteren Hilfsangebot rufen die Gemeinden der Kleinregion Schwarzatal auf. Hier richtete man Spendenkonten ein, um mit diesem Geld ganz gezielt helfen zu können.

Sparkasse Neunkirchen:

Stadtgemeinde Ternitz - Kleinregion „HILFT“

IBAN: AT16 2024 1050 0009 5280

Raiffeisenbank Schneebergland:

Stadtgemeinde Ternitz - Kleinregion „HILFT“

IBAN: AT36 3286 5000 0001 8390

"Damit kann den Kriegsflüchtlingen rasch und unbürokratisch Starthilfe für den Ankauf von Lebensmittel, Kleidung oder Waren des täglichen Bedarfs gegeben werden", meint etwa SPÖ-Vizebürgermeister und Kleinregionsobmann Christian Samwald.

Sachspenden weiterhin dringend benötigt

Bei drei Anlaufstellen im Bezirk werden außerdem Sachspenden entgegengenommen. Dringend benötigt werden: Schlafsäcke, Unterlagsmatten, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel sowie Taschenlampen, Kerzen, Batterien oder auch Powerbanks.

Abgabestellen:

Gärtnerei Hochhofer, J. Wegscheider-Straße 31, 2630 Ternitz.

Montag: 8-12 Uhr. Dienstag bis Freitag: 8-12 und 14-18Uhr.

Montag: 8-12 Uhr. Dienstag bis Freitag: 8-12 und 14-18Uhr. Evangelische Kirche, Stockhammergasse 15, 2620 Neunkirchen.

Montag-Sonntag: 17-20 Uhr.

Montag-Sonntag: 17-20 Uhr. ehemalige Sonderschule Gloggnitz, Schulgasse 4, 2640 Gloggnitz.

Donnerstag: 16-18 Uhr. Sonntag: 16-19 Uhr.

„Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft und den zahlreichen spontanen Hilfsangeboten aus unserer Bevölkerung, die sowohl Wohnraum, Sachspenden als auch finanzielle Unterstützung angeboten hat“, ist SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak dankbar für den Einsatz der Ternitzer.

