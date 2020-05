Die Neunkirchner Wirtschaft hat durch die verordneten Schließungen und Einschränkungen großteils starke Einbußen hinzunehmen, die NÖN berichtete. „Diese Betriebe schaffen viele Arbeitsplätze in der Stadt und sind auch ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in Neunkirchen“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, der nun zu einer Werbeoffensive aufruft.

„Aus diesem Grund ist es mir ein Herzensanliegen, die Neunkirchner Wirtschaft zu unterstützen. Ich bitte Sie: Kaufen Sie in Neunkirchen ein und sichern Sie so Jobs und Nahversorgung in allen Bereichen“, so der Stadtchef in seiner Botschaft, die nun auch weit sichtbar im Stadtgebiet verteilt zu sehen ist. Denn die Gemeinde hat zur Unterstützung dieses Aufrufs eine Plakataktion gestartet, um die Kunden aktiv zu bitten, primär in Neunkirchen einzukaufen.

Auf allen fünf Informationstafeln der Stadt sowie auf Plakatständern wird zur Solidarität mit den Neunkirchner Firmen und Beschäftigten aufgerufen. Zudem wurden in zwei überparteilichen Postwürfen den Neunkirchnern ebenfalls lokale Online-Angebote und Einkauf in der Stadt ans Herz gelegt.