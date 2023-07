Siebente Auflage für Ferienspiel in Kirchberg am Wechsel

Sommerzeit ist Ferienspielzeit – auch in Kirchberg am Wechsel! Von 20. Juli bis 25. August findet zum mittlerweile siebenten Mal das Kirchberger Ferienspiel statt – heuer als Mischung zwischen dem bereits etablierten „Ferienspiel to go“ und gemeinsamen Zusammenkünften mit örtlichen Vereinen und Organisationen. Ab Montag, den 24. Juli, kann das „Ferienspiel-Sackerl“ kostenlos am Gemeindeamt Kirchberg abgeholt werden – darin enthalten sind viele Ideen für Aktivitäten und die dazugehörigen Materialien.

Alle 26 Ferienspiel-Termine finden Sie in der Broschüre online unter http://www.kirchberg-am-wechsel.at/, das Abschlussfest findet am Freitag, den 25. August, zwischen 15 und 18 Uhr am Spielplatz in Kirchberg statt. Um Anmeldung unter 02641/2226 oder gemeinde@kirchberg-am-wechsel.at wird gebeten.

„Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen und auf einen schönen, kurzweiligen Sommer in Kirchberg“, so Organisatorin und ÖVP-Jugendgemeinderätin Silvia Stögerer im Namen des gesamten Organisationsteams.