Neunkirchner Unternehmerverein lädt zum großen Gewinnspiel

„Der Start ist am 12. Juni und die Gewinnübergabe erfolgt am 9. September“ verraten Verein Aktive Wirtschaft-Obmann Herbie Auer und Barbara Hohenschläger vom Verein für Tagestourismus die Eckdaten, die es zu beachten gibt. Gleichzeitig freuen sich die Organisatoren, dass es einen Rekord an teilnehmenden Firmen gibt: So beteiligen sich insgesamt 64 Unternehmen bei dem Gewinnspiel.

Damit die Kunden wissen, welche Geschäfte teilnehmen, werden diese mit Lampions, Plakaten und Teilnahmescheinen ausgestattet. Zudem kaufen die Veranstalter von jedem Geschäft einen 100 Euro-Gutschein für die Verlosung. Teilnahmebedingung ist, dass man in einem der besagten Geschäften einen Einkauf erledigt.

Als Hauptpreis winken Neunkirchner Einkaufstaler im Wert von 1.000 Euro. Zudem werden 65 Gutscheine um jeweils 100 Euro verlost. Weiters werden aus den Einsendungen 100 Gewinner gezogen, die einen vollgeklebten 9erl Pass im Wert von € 10 Euro erhalten.