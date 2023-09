Krankenhausbekleidung gegen Märchenkostüm getauscht

Zum diesjährigen 12. Sommernachtsfest lud die Klinikleitung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Beim Empfang und als Begrüßung im Schlosshof wurde jedem Mitarbeiter ein sommerlicher Zaubertrank überreicht. Die Besucher starteten mit einem Schätzspiel in den Abend, bei dem die Anzahl vieler kleiner Kronen in einem Glas zu erraten war. Auf die glücklichen Sieger warteten Gutscheine für die NÖ-CARD.

Für die musikalische Umrahmung sorgte DJ Jürgen Pallauf und zahlreiche Märchen- und Phantasiewesen schwangen ihr Tanzbein. Die Mitarbeiter wurden von einem Showkellner, Magier und einer fantastischen Aura-Kartenlegerin mit Blick in die Zukunft begleitet. Zur Erfrischung gab es sommerliche Cocktails und ein hervorragendes Buffet von der Firma JS Food Production GmbH. aus Prigglitz. „Das Sommernachtsfest liegt uns besonders am Herzen. Damit möchten wir uns bei unseren Mitarbeitern für die hervorragende Arbeit bedanken, die sie tagein tagaus im Klinikum leisten“, so der Ärztliche Direktor Martin Uffmann, die Pflegedirektorin Maria Aichinger der Kaufmännische Direktor Johann Ungersböck.