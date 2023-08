Ternitz' Stadtchef tritt erneut bei Gemeinderatswahlen an

NÖN: 100 Jahre Gemeinde, 75 Jahre Stadt – heuer werden zwei ganz besondere Jubiläen gefeiert. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung von Ternitz?

Rupert Dworak: Ich bin sehr zufrieden. Es zeigt sich im Jubiläumsjahr, dass die neue Identität, die wir der Stadt gegeben haben, auch Rechnung trägt. Die Bürgerinnen und Bürger stürmen unsere Veranstaltungen. Wir haben auch Meilensteine gesetzt, beispielsweise mit dem Robert Hammerstiel-Museum. Das freut uns.

Wie sehr trifft das Image „Stahlstadt“ noch zu?

Dworak: Ternitz ist noch immer eine Industriestadt, natürlich in einer anderen Qualität. Die damaligen einzelnen Teile aus Schoeller Bleckmann sind heute erfolgreiche Firmen. Das Bild hat sich von den rauchenden Schloten in eine ökologische Industrie, bei der kaum noch Emissionen wahrnehmbar sind, entwickelt.

Beneiden Sie andere Städte, die einen richtigen Stadtkern mit Hauptplatz haben?

Dworak: Das ist absolut etwas, das uns fehlt. Wir sind in der Geschichte anders gewachsen. Da ist beispielsweise Neunkirchen sicherlich im Vorteil, weil der Hauptplatz mit der Kirche historisch gewachsen ist. Bei uns ist das ganze Gemeindegebiet um das ehemalige Schoeller Bleckmann-Werksgebiet gewachsen, wir bemühen uns aber, einen Mittelpunkt zu setzen. Die Stadtkirche und der Stadtplatz haben sich schon als passende Mitte herauskristallisiert und hier werden wir Schritt für Schritt weiterarbeiten. Wir können unsere Geschichte nicht ändern, aber wir können versuchen, für die nächsten Generationen von der Wahrnehmung her eine Zentrumszone zu gestalten.

In vielen Städten ist der Fachärztemangel ein großes Thema. Wie sieht es hier in Ternitz aus?

Dworak: Wir sind grundsätzlich gut versorgt. Unsere Augenärztin geht ja in Pension, für sie haben wir aber schon eine Nachfolgerin gefunden. Aktuell wird für die neue Ordination das Stahlstadtmuseum umgebaut. Wir sind aber auch sonst ganz gut aufgestellt - wir haben Gynäkologen, eine Kinderärztin, Internisten, eine Dermatologin, einen Urologen. Es gibt eine Auswahl an Fachärzten, vor allem auch in Kombination mit Neunkirchen, die durchaus ausreichend ist. Natürlich sind wir sehr bemüht, diese Versorgung am Standort zu halten. Eine Intention wäre es daher, neben einem nachhaltigen Wohnbau auch ein Primärärztezentrum am Lekkerland-Areal zu schaffen.

Wie schon erwähnt, will die Stadt das Lekkerland-Areal kaufen, um dort ein zukunftsweisendes Wohnbauprojekt umzusetzen. Was genau darf man sich darunter vorstellen?

Dworak: Wir haben hier wirklich vor, neue Wege im Wohnbau zu beschreiten. Den großvolumigen Wohnbau kennen wir in der Stadt, das ist nichts Neues. Das was uns wirklich fehlt, ist eine Öko-Siedlung und Gemeinschaftsanlagen, damit ist etwa ein Ärztezentrum gemeint. Wir wollen dieses Areal mit einem Architektenwettbewerb entwickeln. Zudem soll aber auch die Bevölkerung miteinbezogen werden. Der Bereich soll sich möglichst ökologisch, bodenschonend und zukunftsträchtig, was die Energieversorgung betrifft, entwickeln. Es wird mit Photovoltaik auf den Dächern eine Eigendynamik geben.

Ist der Kauf bereits in trockenen Tüchern?

Dworak: Wir haben den Kauf im Juni im Gemeinderat beschlossen und wenige Tage später den Vertrag unterzeichnet. Wir warten jetzt auf den Architektenwettbewerb und dann geht es um die Umwidmung. Ich nehme an, wir werden die Umwidmung bekommen. Wenn nicht, dann haben wir eine Ausstiegsklausel, da wir als Stadt kein Betriebsgebiet um vier Millionen Euro kaufen. Aber ich hoffe doch, dass das Land der Umwidmung zustimmt, da es sich hier um Hoffnungsgebiet für die Stadt handelt.

Die Trockenheit ist regelmäßig ein Problem. Wie lange sind Einrichtungen wie etwa das Freibad noch zu erhalten?

Dworak: Das ist eine sehr harte Diskussion. Heuer haben wir nach Absprache mit dem Wasserleitungsverband ja schon entschieden, das Sprungbecken nicht zu befüllen, weil beim Zeitpunkt der Befüllung Trockenheit geherrscht hat. Wir haben es auch beim Brunnen in St. Johann gemerkt, dass wir hier am Anschlag waren. Das hat auch für Kritik gesorgt. Man muss sich aber auch mit der Bevölkerung auseinandersetzen, die diese Vorgehensweise nicht versteht. Die Befüllung von Pools und Schwimmanlagen hat absolut keine Priorität, wenn es um die Wasserversorgung für die Menschen in der Stadt geht.

Die Gemeinderatswahl 2025 rückt immer näher. Die Gerüchte, dass Sie bald an Vizestadtchef Christian Samwald abgeben könnten, halten sich hartnäckig. Steht bald ein Rückzug bevor?

Dworak: Dass Christian Samwald mein Nachfolger sein wird, ist glaube ich unbestritten. Die Gerüchte sind auch deshalb entstanden, weil ich mich medial im Zuge der Landtagswahl etwas zurückgehalten habe. Er hat die Plattform für seine Wahl gebraucht und die ist für ihn auch gut ausgegangen. Wenn man vorhat, so ein Amt in den nächsten Jahren abzugeben, dann darf man seinen Nachfolger nicht in der zweiten Reihe lassen, sondern muss ihn in die erste Reihe holen.

Das heißt, Christian Samwald wird die Nummer eins der Liste bei der nächsten Wahl sein?

Dworak: Wenn ich aufhöre, dann ist das kein Thema. Wann die Übergabe erfolgt, wird nächstes Jahr entschieden. Wenn ich nochmal kandidieren sollte – und davon ist momentan auch auszugehen –, dann wird die Übergabe in der nächsten Periode erfolgen. Es hängt von meiner Gesundheit und auch Motivation ab. Bürgermeister von Ternitz kann man nur sein, wenn man 150 Prozent Motivation hat und die habe ich zum jetzigen Zeitpunkt. Die Entscheidung, was man wirklich tut, fällt dann aber im Mai.

Die Geschehnisse rund um Ex-Gemeindebundpräsident Alfred Riedl sorgen derzeit für viel Kritik und allgemein für eine Diskussion über das Amt des Bürgermeisters. Gibt es in Ihrer bisherigen Amtszeit ein Vorkommnis, das Sie im Nachhinein betrachtet anders gemacht hätten oder gar bereuen?

Dworak: Solche Grundstücksdeals, wie es sie offenbar in Grafenwörth gab – auch wenn sie offenbar rechtens waren – sind für das Bürgermeisteramt eine katastrophale Optik. Jeder glaubt, der Bürgermeister kann es sich mit seinem Insiderwissen richten, das habe ich aber nie gemacht. Außerdem hat die Stadtgemeinde Ternitz eine eigene Kontrollabteilung. Es wäre also unmöglich, dass ich hier Grundstücke kaufe und anders benutze. Ich bin auch einer, der sagt, dass hier Transparenz her muss. Dass man jetzt den Widmungsvorschlag der Gemeinden zur Diskussion stellt, halte ich für eine Katastrophe. Denn wer sonst außer dem Gemeinderat weiß, wie es in einer Gemeinde weitergehen soll. Ich finde es außerdem bedenklich, dass eine österreichische Tageszeitung zur Hetze gegen die Bürgermeister aufgerufen hat. Die Community soll Vergehen oder Wahrnehmungen von Bürgermeistern melden. Das ist in Wirklichkeit eine Treibjagd, die hier entstehen wird. Für das Amt des Bürgermeisters ist das Kollateralschaden.

Im Gespräch mit dem STANDARD meinte Sie, dass auch SPÖ-Funktionäre für Riedls Funktion zur Verfügung stehen würden. Meinten Sie damit auch sich selbst?

Dworak: Ich bin gerne dazu bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin aber kein Träumer. Die ÖVP hat im Gemeindebund eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, da muss irgendein Präsident von der ÖVP reinkommen. Das gehört jetzt rasch geklärt, wobei ich auch ganz klar sage, dass es keinen Sinn hat, auf den nächsten Bundesvorstand zu warten. Aber die Verantwortung liegt hier ganz klar bei der ÖVP.

Wenn man Sie also fragen würde, dann würden Sie die Funktion übernehmen?

Dworak: Dann würde ich das selbstverständlich machen. Die ÖVP wird diese Funktion aber logischerweise nicht hergeben. Würde ich gefragt werden, dann sage ich aber auch ganz klar, dass ich sofort alle meine SPÖ-Funktionen ruhend stellen, um hier wirklich ein unabhängiger und überparteilicher Präsident zu sein, der den Gemeindebund zumindest interimsmäßig führt.

Was braucht es, um das Image des Bürgermeisteramtes wieder aufzupolieren beziehungsweise um Menschen dazu zu bringen, ein solches Amt zu besetzen?

Dworak: Das Image ist natürlich beschädigt. Aber jeder, der seinen Bürgermeister kennt, hat ein Naheverhältnis, eine Basis zu ihm. Es gibt in jeder Berufssparte Vorkommnisse, die einem Beruf schaden. Ich würde sagen, dass alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine hervorragende Arbeit machen, ganz gleich welcher Partei sie angehören. Es ist wirklich eine Arbeit, die in der Bevölkerung immer noch gut aufgenommen wird und Anerkennung findet. Also der Imageschaden ist auch wieder reparabel, wenn man ganz klare Konsequenzen zieht.