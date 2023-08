Es ist wieder soweit: Im Rahmen des Kinosommers Niederösterreich findet im Kurpark wieder ein Sommerkino statt – und das an zwei Abenden. Am Freitagabend, 18. August, 20.30 Uhr, wird der Film „Griechenland“ mit Thomas Stipsits und Claudia Kottal gezeigt, am Samtagabend, 19. August, ebenso 20.30 Uhr, steht „Sterne unter der Stadt“ (u. a. mit Thomas Prenn und Verena Altenberger) auf dem Programm.

Karten: Trafik Hausmann, Tourismusbüro, Raiba.