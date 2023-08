Semmeringer Bergbahnen eröffnen neue Attraktion

In den letzten Jahren haben die Winterdestinationen des Bezirks ihr Angebot für die Sommermonate immer mehr erweitert. So auch die Bergbahnen am Semmering, die ab Mitte August mit einer weiteren Attraktion aufwarten können: einem „Bag Jump“.

Am 12. August wird dieser offiziell um 14 Uhr eröffnet und soll vor allem Bikern zum Springen dienen. Der mobile „Bag Jump“ soll aber auch im Winter für Skifahrer und Snowboarder zur Verfügung stehen, wie man seitens der Bergbahnen betont.

Abseits der neuen Attraktion wurde aber schon in den letzten Jahren kräftig in den Sommertourismus investiert. So gibt es neben einem Bikepark eine Mountaincart-Strecke, einen Waldseilgarten, den „Hirschi“-Spielplatz, den „Millennium Jump“ sowie einen Pumptrack für Biker und geführte Wanderungen.

„Die bisherige Sommersaison ist sehr gut gelaufen. Die Gästezahlen sind gestiegen und besonders gut ist der seit dem letzten Jahr geöffnete Waldseilgarten Hirschenkogel angekommen. Es hat schon zwei erfolgreiche Bike-Rennevents und ein Familienbergfest powered by Eis-Greissler gegeben“, freut sich Bergbahnen-Pressesprecherin Oksana Androshchuk über die bisher erfolgreiche Sommersaison.

Für den kommenden Sommer 2024 sind ebenfalls schon neue Attraktionen geplant. Was genau am Zauberberg entstehen soll, will man aktuell aber noch nicht verraten. Erst wenn die Projekte genehmigt werden, werde man mehr dazu sagen können, heißt es seitens der Bergbahnen.

Das Winterangebot wird ebenfalls erweitert. Geplant ist unter anderem eine neue blaue Piste.