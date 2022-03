Neunkirchner Museum holt Persönlichkeiten vor den Vorhang

Werbung

Das Städtische Museum Neunkirchen präsentiert anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ Neunkirchen von seiner „goldenen“ Seite. In einer zweiteiligen Ausstellung – die erste wird am Sonntag, 3. April, 14 Uhr eröffnet – wird der Aufstieg der Bezirkshauptstadt nach den Wirren des Ersten Weltkrieges in vielen Bereichen vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen nachgezeichnet. Zahlreiche Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Dichter und Schriftsteller, Musiker und Komponisten, Geistliche, Wissenschaftler und Sportler prägten seit den frühen 1920er Jahren die Entwicklung und die Geschicke Neunkirchens.

„Oftmals waren es Autodidakten, die sich ihr Wissen und Können mühevoll selbst aneigneten und sogar Beachtung in der wissenschaftlichen Welt fanden. Doch wer waren diese Personen und was trieb sie an? Diesen Fragen soll die Sonderausstellung ‚Neunkirchens Goldene Zwanziger – Niederösterreichische Persönlichkeiten‘ beantworten“, erklärt die Kustodin des Stadtmuseums Neunkirchen, Vanessa Staudenhirz.

Ab 1. Oktober verwandelt sich die Sonderausstellung „Neunkirchens Goldene Zwanziger“ in eine Zeit der „Auf- und Umbrüche“, die die Geschichte des Bezirkes in den 20er-Jahren als Ausgangspunkt nimmt, um Errungenschaften, Fortschritt, aber auch Katastrophen in den Fokus zu rücken.

Das Städtische Museum, Stockhammergasse 13, kann Samstag, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden.

