Am Donnerstag, 11. Juni, wird im Dr. Karl Renner-Museum in Gloggnitz die Sonderausstellung "Karl Renner - ein österreichisches Phänomen" eröffnet. Die detaillierte Ausstellung zeigt das Leben und Wirken des österreichischen Politikers, dessen Geburtstag sich zum 150. Mal jährt. Betrachtet wird seine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen, ebenso wie Renner als Familienvater und dann in seiner Rolle als zweimaliger Republiksgründer.

Die Ausstellung ist freitags von 14 bis 18 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung am 20. Juni um 15 Uhr wird aufgrund der Covid-19-Maßnahmen live über die Facebook-Seite des Museums übertragen.