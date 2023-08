Ternitz: Trotz Rekordhitze im Sitzungssaal blieben hitzige Debatten au

Es war die schnellste Gemeinderatssitzung in der 19-jährigen Amtszeit von Rupert Dworak (SPÖ) als Bürgermeister der Stadtgemeinde. Nach rund einer halben Stunde war die Sondersitzung, in der die Arbeiten für den neuen Kindergarten in Pottschach vergeben wurden, auch schon wieder vorbei.

Obwohl die Temperaturen im Rathaus jener einer Sauna glichen, blieben hitzige Debatten vollkommen aus. Hauptthema der Sitzung waren die Kindergärten in Putzmannsdorf und Pottschach. Um für die Kindergartenoffensive des Landes vorbereitet zu sein - ab September 2024 sollen auch Kinder ab zwei Jahren einen fixen Platz bekommen - werden in den beiden Ternitzer Katastralgemeinden neue Betreuungseinrichtungen gebaut.

„Damit wird auch bis September 2024 fertig sein können, braucht es diese Sitzung“, begründete SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald die Dringlichkeit. Denn unter anderem wurden die Professionistenarbeiten für den Kindergarten in der Pottschacher Dr.-Karl-Renner-Straße vergeben. Insgesamt sind für den Neubau brutto 1.525.737 Millionen Euro geplant. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.

So soll der neue Kindergarten in Pottschach aussehen. Im Bild: Vizebürgermeister Christian Samwald und Kindergartenstadträtin Jeannine Schmid (beide SPÖ). Foto: Tanja Barta

Einig war man sich zudem für die Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von vier Millionen Euro bei der Hypo Niederösterreich. Mit diesem werden beide Kindergarten-Neubauten finanziert. „Uns ist hier wirklich etwas gelungen“, so Samwald. Bis September 2024 entstehen so insgesamt sieben neue Gruppen.

Lob für die rasche Planung und den Baustart kam seitens der ÖVP. „Das Land nimmt hier Geld in die Hand und Ternitz hat bewiesen, dass Kindergärten einen großen Stellenwert haben“, so Fraktionssprecher Thomas Huber, der zugleich aber auch Kritik an der nicht vorhandenen, aber entschuldigten FPÖ-Fraktion übte: „Man sieht hier, welchen Stellenwert die F-Fraktion der Kinderbetreuung zumisst.“ SPÖ-Vizebürgermeister Samwald ergänzte: „Die FPÖ hat im Landtag auch gegen die Kindergartenoffensive gestimmt.“