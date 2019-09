Schon vor 25 Jahren hegte Daniela Leinweber, Pädagogische Leiterin und Vorstandsvorsitzende vom Verein Soziales Wohnhaus Neunkirchen, den Wunsch, einmal ein Buch zu schreiben. Ein Vierteljahrhundert später war es soweit. Aus der großen SoWo-Benefizwanderung im Sommer 2018 entlang des längsten englischen Küstenweges (die NÖN berichtete) heraus wurde im Juni das Buch „Schritt für Schritt - Unterwegs am South West Coast Path“ (332 Seiten, Leykam Verlag) präsentiert.

Jetzt geht Daniela Leinweber damit auf Multimedia-Vortragsreise. Die Premiere findet am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr, im Hotel-Restaurant Osterbauer in Neunkirchen statt.

Leinweber zeigt packende Bilder von ihrer Weitwanderung am South West Coast Path in England, den sie mit ihrem Mann in zwei Monaten schaffte. Er verläuft über 1.014 Kilometer (630 Meilen) von Minehead in Somerset entlang der Küsten von Devon und Cornwall nach Poole Harbour in Dorset.

Die Schwierigkeit dabei: Da er bei jeder Flussmündung steigt und fällt, gilt er als eine vergleichsweise anstrengende Langstreckenwanderung. Die zu erklimmende Gesamthöhe wurde mit 35.031 Metern (114.931 ft) berechnet, fast das Vierfache der Höhe des Mount Everest. Karten gibt es unter www.kultur-nk.at und an der Abendkasse.