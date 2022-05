Freiwilliges Soziales Jahr boomt bei Neunkirchens Rotem Kreuz

Werbung

Für die Bereiche Medizin und Gesundheit hat sich Sandra Feischl schon immer sehr interessiert. Wohin es aber nach dem BORG Ternitz gehen sollte, wusste die heute 20-Jährige nach Ende ihrer Schullaufbahn (noch) nicht. „Dann habe ich, nach einem Tipp meiner Mama, im Internet gelesen, dass man ein Freiwilliges Sozialjahr machen kann – und fand das passend für mich“, sagt die Gloggnitzerin.

Seit April versieht Feischl nun Dienst beim Roten Kreuz in Neunkirchen, fährt mit dem Rettungswagen genauso mit wie mit dem Krankentransportwagen mit. Wie lange sie ihr Sozialjahr absolviert, konnte sie frei wählen: Feischl hat sich für zwölf Monate entschieden. „Es braucht keine Vorkenntnisse, es wird einem hier alles beigebracht – und es gefällt mir sehr gut“, sagt die Gloggnitzerin...

...und sie ist nicht alleine: Insgesamt 14 Personen absolvieren aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr an den RotkreuzStellen Gloggnitz und Neunkirchen, darunter auch die 19-jährige Katrin Scherbichler aus Otterthal. Nach einer dreijährigen Lehre bei „Sport Tauchner“ in Gloggnitz wurde sie durch einen guten Freund auf das Angebot des FSJ aufmerksam. „Interessiert hat mich der Bereich schon immer und ich könnte mir auch vorstellen, das als Hauptberuf zu machen“, sagt die gelernte Einzelhandelskauffrau, die nebenbei auch noch die Matura macht. Ihr Dienst dauert neun Monate: „Es ist eine neue Verantwortung und man lernt jeden Tag sehr viel dazu“, sagt die Otterthalerin.

„Das Schönste ist das Arbeiten mit Menschen!“

Dass das FSJ keine Altersfrage ist, beweist Johannes Friedrich aus Reichenau. Der 25-Jährige absolvierte das BORG in Ternitz und ließ sich daraufhin zwei Jahre beim Bundesheer verpflichten. Der Einstieg ins gewünschte Medizin-Studium danach klappte nicht, „und ich wollte meine Zeit sinnvoll nutzen“, meint Friedrich. Im April startete sein Dienst beim Roten Kreuz, im September ist er fertig. „Man bekommt einen coolen Einblick, wie die Gesellschaft funktioniert und kann Menschen helfen. Das gefällt mir.“

Ähnlich klingt das, fragt man Lena Trimmel aus Grimmenstein nach ihren Beweggründen, ein FSJ zu machen. Die 18-Jährige startete eine Laufbahn an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, „ich bin dann aber draufgekommen, dass das nicht so meines ist“, meint Trimmel. Sozial interessiert war sie immer: „Das Schönste ist das Arbeiten mit den Leuten – man lernt so viele Menschen kennen!“

Ihre Kollegin Katrin Scherbichler könnte sich sogar vorstellen, dass das Jahr verpflichtend für alle ist. „Die Burschen müssen zum Heer oder zum Zivildienst, den Mädchen würde es aber auch nicht schaden, etwas in dem Bereich zu tun“, meint sie.

„Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein großartiges Angebot und gibt jungen Menschen die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, bevor sie ein Studium starten oder einen Job beginnen.“

Horst Willesberger, Bezirksstellengeschäftsführer RK Neunkirchen

Ähnlich sieht das Horst Willesberger, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes in Neunkirchen und Gloggnitz: „Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein großartiges Angebot und gibt jungen Menschen die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, bevor sie ein Studium starten oder einen Job beginnen.“ Abseits dessen könne man „etwas ausprobieren, das man noch nicht kennt“, sagt Willesberger: „Viele Eltern wollen ihre Kinder vor der Welt da draußen beschützen – doch es ist auch gut, wenn sie einmal das Panoptikum kennenlernen. Je früher sie das tun, desto eher können sie damit umgehen!“

Absolvieren kann man das FSJ beim Roten Kreuz nicht nur im Bereich des Rettungsdienstes, sondern auch im Gesundheits- und Sozialdienst. „Die Masse wählt den Rettungsdienst, aber es gibt auch andere Möglichkeiten“, sagt Willesberger. Auch er plädiert für ein verpflichtendes Soziales Jahr: „Es gibt schwere Schicksale, aber es geht darum, zu zeigen, dass niemand alleine gelassen wird!“

