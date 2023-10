Marktführung in Aspang: Spaziergang in die Geschichte

Es ist ein Wahrzeichen der Marktgemeinde – doch nicht jeden Tag kann man aus dieser Nähe einen Blick auf Aspangs Schloss werfen. Diesmal aber ist es soweit. Die Tore zu dem Bauwerk öffnen sich – und Franz Trimmel beginnt, zu berichten. Vermutlich im 13. Jahrhundert erbaut, hatte der Bau etliche Besitzer, war Sitz eines Landgerichts und vorübergehend sogar eines Spitals. „Heute ist es in Privatbesitz, aber wir dürfen herein“, erklärt Trimmel seinem Publikum.

Der Hauptplatz heute - im Zentrum steht nach wie vor der Jubiläumsbrunnen. Dahinter zu sehen: die Pfarrkirche Oberaspang. Foto: Philipp Grabner

Knapp ein Dutzend Personen hat sich an diesem Samstagnachmittag im Ortskern von Aspang eingefunden, um dem Gemeindearchivar durch das historische Aspang zu folgen. Seit dem Vorjahr bietet Trimmel, der zuletzt gemeinsam mit seinem Cousin Fritz Trimmel das Buch „Begegnungen mit Monsignore Franz Grabenwöger“ herausbrachte, die Führungen einmal im Monat an.

Gemeindearchivar Franz Trimmel bietet die Führungen an. Foto: Philipp Grabner

Vom Schloss, dessen Garten Jahr für Jahr noch für die Ostereiersuche genutzt wird, geht es 30 Meter weiter in die Kirche nach Oberaspang, benannt nach dem Heiligen Florian. Trimmel hat neben den Standarddaten (erbaut wurde das Gotteshaus um 1500) auch die ein oder andere Anekdote mit im Gepäck. Warum sich im Seiteneingang etwa ein Loch in der Tür befunden hatte? „Die Predigt fand früher vor der Messe statt. So konnte man also herausfinden, ob der Pfarrer schon mit der Predigt fertig ist“, erzählt Trimmel.

Aspangs Schlossanlage heute. Foto: Philipp Grabner

Bevor die Gruppe einen Rundgang am Friedhof unternimmt, hält man noch kurz vor dem Pfarrheim inne – auch dieses hat eine bewegte Geschichte hinter sich, wurde es schließlich einst als Schule und später als Armenhaus genutzt. Bis es im Jahr 1951 schließlich Pfarrer Otto Tomanetz bezieht.

Der Haupteingang des Schlosses im Jahr 1965. Foto: Archiv Andreas Heissenberger

Vorbei an der früheren Apotheke, heute ein Reisebüro, und dem Ärztezentrum – einst ein Kaufhaus, später die örtliche Raiffeisenbank – geht es auf den Hauptplatz. „Einen der schönsten Hauptplätze der Gegend“, wie Trimmel anmerkt. Allerdings hieß er nicht immer so: aus dem Hauptplatz wurde in den 1930er Jahren (benannt nach dem diktatorisch regierenden Kanzler) der Dollfuß-Platz, in der Zeit des Nationalsozialismus schließlich der Hitler-Platz.

Nach weiteren Stationen an der Hauptstraße endet die zweistündige Tour schließlich. Als Franz Trimmel Trinkgeld zugesteckt wird, lehnt er höflich ab. „Es ist mir eine Freude, ich mach' es gern.“ Womöglich auch im nächsten Jahr...