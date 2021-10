Zu einem Kabarettabend für den guten Zweck luden die Sparkasse Neunkirchen sowie die „s Versicherung“ in der Vorwoche nach Grünbach am Schneeberg ein. In der Barbarahalle präsentierte Kabarettist Christof Spörk sein Erfolgsprogramm „Spezial“. Die freien Spenden des Abends gingen an den Verein „Lebensbogen“, der sich Menschen mit besonderen Bedürfnissen widmet. Sparkasse und „s Versicherung“ stockten die Spenden auf, schließlich wurden 3.000 Euro an „Lebensbogen“-Geschäftsführer Christof Mikats sowie die Pädagogische Leiterin Sigrid Lauko übergeben.

Ebenso unter den Gästen: Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die Bürgermeister Peter Steinwender (Grünbach) und Harald Ponweiser (Höflein an der Hohen Wand), Hans und Christine Hohenschläger, Grünbachs Amtsleiterin Sandra Poleczek, Sparkassenvereins-Präsident Wolfgang Seidl und andere.