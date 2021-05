Alles neu macht der Mai – auch bei der Neunkirchner Sparkasse, die ab sofort auf ein Führungsduo für ihre beiden Stadtfilialen am Hauptplatz und in der Bahnstraße setzt. Der 35-jährige Horst Teigl, der bereits die Leitung am Hauptstandort am Hauptplatz innehatte, wird nun von der 43-jährigen Katrin Pair unterstützt.

Katrin Pair ist bereits seit 20 Jahren in der Sparkassen-Gruppe tätig. Die Absolventin der Wirtschaftsuniversität startete ihre Karriere mit einer Ausbildung im Bereich Kommerz und „Freie Berufe“ und war viele Jahre in Wiener Neustadt, Eisenstadt und Wien in der Kundenberatung aktiv. Seit 2019 verantwortet Pair in der Sparkasse Neunkirchen den Bereich „Freie Berufe“. Auch in ihrer neuen Funktion konzentriert sie sich auf kleinere und mittlere Unternehmen sowie auf freie Berufe: „Ich bin stolz darauf, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Müttern und Vätern gleiche Karrierechancen bietet“, freut sich Pair.

Horst Teigl wiederum trat vor 15 Jahren nach der Matura an der HAK Neunkirchen in die Sparkasse ein, absolvierte dort die umfassende Ausbildung im Finanzierungs- und Veranlagungsbereich und hat bereits Erfahrung als Filialleiter: „Für mich steht die Kundenorientierung mit gesamtheitlicher Beratung und besten Lösungen im Fokus, in der Mitarbeiterführung setze ich auf den Teamgedanken“, so Teigl, der sich weiterhin hauptsächlich auf das Privatkundengeschäft konzentrieren wird.

Die Hauptfiliale in Neunkirchen ist eine besondere Visitenkarte für die Sparkasse: 20 Mitarbeiter servicieren hier 15.000 Kunden.

Derzeit wird gerade umgebaut und in die Infrastruktur investiert. „Wir wollen mit unseren 150 Jahren ja nicht alt aussehen“, so Gertrude Schwebisch, für Markt und Kundengeschäft zuständige Vorständin der Sparkasse Neunkirchen. „Wenn sich die Welt und die Kundenbedürfnisse um uns verändern, haben wir längst zeitgemäße Angebote für professionelles Banking mit Herz“, so Johann Ungersböck, Regionalleiter Filialen, der sich über das neue Team freut.