Auch die heimische Bankenszene bleibt von der Corona-Ausnahmesituation nicht verschont. Nach wie vor sind die Filialen der Sparkasse Neunkirchen geöffnet, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens, "diese sollen aber in Eigenverantwortung der Kunden gemäß der Anordnung der Bundesregierung wirklich nur im notwendigen Ausnahmefall persönlich aufgesucht werden", wird appelliert. Die Kundenbetreuer sind telefonisch und per E-Mail wie bisher erreichbar, die Kontaktdaten finden sich hier: https://www.sparkasse.at/neunkirchen/filialen-oeffungszeiten/Filialen

Des Weiteren betont man, dass die Bargeldversorgung im Selbstbedienungs-Bereich 24 Stunden möglich sei, "auch die digitalen Angebote stehen rund um die Uhr zur Verfügung", heißt es weiter. "Wir ersuchen Pensionisten eindringlich, nicht regelmäßig in die Filiale zu kommen, besonders nicht wie üblich am 1. des Monats gehäuft, um ihre Pension zu beheben oder sich persönlich über die aktuelle Situation zu erkundigen. Das ist absolut nicht notwendig. Sie gefährden sich selbst, aber auch andere“, heißt es seitens der Sparkasse.

Man unterstütze die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Verbreitung des Virus. Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch: „Wir sind gut aufgestellt und vorbereitet, die Sparkasse funktioniert auch in Krisenzeiten. Viele Kollegen arbeiten in Home Office, damit wir im Notfall jederzeit auf diese Kollegen zurückgreifen und die Filialen geöffnet bleiben können. Kollegen kümmern sich persönlich um ihre Kinder und arbeiten von zu Hause aus. Das alles vor allem zum Schutz der älteren Generation, damit diese kein Risiko eingeht. Wir sind für Sie da, helfen Sie uns und bleiben Sie aus Verantwortung zu Hause.“