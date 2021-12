Benefiz-Aktion: 116 Wünsche ans Christkind erfüllt

Vollbild

FB

Übergabe der Geschenke an den Schwarzataler Social Club: Filialleiterin Katrin Pair, Vorstandsdirektor Peter Prober, Kassier Mario Posch, Obmann-Stellvertreter Manfred Knöbel, Margit Andraschky (Organisatorin Aktion Christkindl) und Vorstandsdirektorin Gertrude Schwebisch. Manfred Knöbel vom Schwarzataler Social Club. Mario Posch vom Schwarzataler Social Club. Nahmen die Geschenkspackerl in der Hauptfiliale in Empfang: Mario Posch und Manfred Knöbel. Katrin Pair mit Lisa Steininger vom Frauenhaus Neunkirchen. Übergabe an Präsident Gerhard Motsch und Sekretär Herbert Seydel vom Lions Club Neunkirchen Schwarzatal. Das Team des Ambulatoriums Neunkirchen der VKKJ.

1 /7