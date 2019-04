Überraschender Führungswechsel auf hoher Ebene in der Neunkirchner Sparkasse: Michael Grillitsch, langjähriger Leiter der Abteilung Veranlagungen wird künftig etwas leiser treten und in seiner Funktion seinem bisherigen Stellvertreter Oliver Harrauer den Vortritt lassen.

„Unser verdienter und allseits bekannter Kollege möchte sich mehr um seinen Sohn Florian, der bekanntlich Fußballprofi und Nationalteamspieler ist, kümmern“, kennt Sparkassenpräsident Gunther Gräftner die Hintergründe, die auch von Grillitsch selbst bestätigt werden: „Ich werde mich beim Sohn, der bei Hoffenheim in der Deutschen Bundesliga spielt, vermehrt im Sportmanagement einbringen, werde aber der Sparkasse Neunkirchen in beratender Tätigkeit erhalten bleiben und so gesehen nur etwas leiser treten“, so der 51-jährige Grafenbacher, der seit nahezu 30 Jahre im Haus tätig ist, im Gespräch mit der NÖN.

An der Philosophie wird sich trotz des Führungswechsels nichts ändern: Oliver Harrauer will die bisherige Linie weiterführen und weiterhin dem Vertrauen der Mitarbeiter und Kunden gerecht werden. Bereits seit 2002 ist er bei der Sparkasse Neunkirchen tätig, seit 2005 als Veranlagungsspezialist. Im Zuge seiner Tätigkeit in der Sparkasse absolvierte er außerdem die Zertifizierung EFA®, den sogenannten European Financial Adviser*

„Mir gefällt der Bereich Wertpapiere und Veranlagungen, weil es ein sehr abwechslungsreiches Geschäft ist, das keinen Stillstand kennt. Ich kann für unsere Kunden auch keine Standardlösungen anbieten, sondern muss mich mit meinem Gegenüber intensiv beschäftigen und seine individuellen Wünsche und Anliegen berücksichtigen. Das ist es, was eine gute Beratungsleistung für mich ausmacht“, erläutert Harrauer.

Was die Beratungsleistung für den Kunden angeht, setzt die Sparkasse Neunkirchen auf die sogenannte duale Betreuung. Vergangenes Jahr gab es eine interne Umstrukturierung. Seitdem steht den Kunden neben dem gewohnten Ansprechpartner auch ein Spezialist für die gezielte Anlageberatung zur Seite.