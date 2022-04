Neuer Wohnraum in Ternitz-Putzmannsdorf

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

In der Stahlstadt verfolgt man die Bauoffensive weiter. Kürzlich wurde zum Spatenstich eines neuen Bauprojektes in Putzmannsdorf geladen. In der Bauäckergasse entstehen mit neun Doppelhaushälften insgesamt 18 neue Wohneinheiten.

Umgesetzt wird das Projekt von der Baugenossenschaft „Wien Süd“. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 5,2 Millionen Euro. Alle Einheiten werden zweigeschoßig (ohne Keller) gebaut und verfügen über einen Eigengarten sowie 115 Quadratmeter Nutzfläche. Zudem werden die Doppelhaushälften mit einem Photovoltaikmodul sowie einer Luft-Wärme-Pumpe ausgestattet.

Erfreut über das Projekt zeigt sich auch SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak: „Die Doppelhäuser stehen im Trend, sind modern, energiesparend und werden Familien ein leistbares Wohnen ermöglichen. Damit setzen wir unsere Wohnbauoffensive fort, wodurch in den letzten fünf Jahren 400 Wohneinheiten entstanden!“

