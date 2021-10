Mit dem Spatenstich für das neue Wertstoffsammelzentrum direkt am Areal der Grünen Tonne an der B 17 wurde am Montag ein weiterer Meilenstein in der Müllentsorgung im Bezirk gesetzt. Das Vorzeigeprojekt um zwei Millionen Euro soll im Juni 2022 eröffnet werden und wird dann das größte dieser Art im Bundesland sein.

Dort können künftig an vier Tagen in der Woche neben den Sperrmüllfraktionen wie Holz, Hartkunststoffe oder Sperrmüll auch Problemstoffe, Elektroaltgeräte oder Kartonagen entsorgt werden. „Die Zugangskontrolle erfolgt durch ein automatisches Schrankensystem, das mit einer Zutrittskarte betätigt wird“, erklärte Abfallverbandsobmann und Grimmensteins ÖVP-Bürgermeister Engelbert Pichler bei der Präsentation.

Jeder Haushalt im Bezirk soll eine solche Karte bekommen. „Ein ausgeklügeltes Anliefersystem wird es den Kunden so einfach wie möglich machen, ihre Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Zusätzlich werden immer zwei Mitarbeiter vor Ort sein“, so Pichler. Das Service ist für die Einwohner des Bezirks Neunkirchen kostenlos.

Weiterhin ohne Zutrittskarte ist das Entsorgen von Altglas, Textilien und Kartonagen am Areal möglich. Mit dem Wertstoffzentrum (WSZ) in Breitenau geht nun das erste von insgesamt drei in die Bauphase. Ebenfalls 2022 geht das WSZ Schlöglmühl in Betrieb, wo am Gelände der Firma FCC Environment Sperrmüll- und Problemstofffraktionen entsorgt werden können. Ein drittes im Pittental im Bereich von Grottendorf ist noch in der Planungsphase und stellt künftig das dritte überregionale Standbein dar. Diese beiden öffnen zwei Tage in der Woche.