Neues Zuhause für Rotes Kreuz in Puchberg

Werbung

Vor vielen Jahren hatten sie dort schon ihren Dienst versehen – nun kehren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes in die Schneebergstraße zurück. Unter anderem deshalb, weil das neue Großraumfahrzeug nicht mehr in die bestehende Garage passt, wurden am Montagabend die Weichen für eine neue Ortsstelle gestellt – in unmittelbarer Nähe zum alten Feuerwehrhaus, also exakt dort, wo der Stützpunkt sich schon früher befunden hatte.

Der Neubau biete den Mitarbeitern des Roten Kreuzes nicht nur ein neues Zuhause, sondern bilde auch die Basis für die Notfallversorgung in der Region. „Der Stützpunkt wird mit einem modernen Großraumfahrzeug mit einem Notfallsanitäter in einem 24 Stunden-Betrieb geführt. Somit können wir auch zukünftig die bestmögliche Notfallversorgung sicherstellen“, erklärt Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger.

Die neue Heimat der Dienstmannschaften wird in Massivbauweise errichtet – die geplante Investitionssumme liegt bei rund 800.000 Euro netto. Konkret sollen rund 260 Quadratmeter Nutzfläche inklusive Garagen, Schlafräumen, Aufenthaltsbereich und Terrasse zur Verfügung stehen.

Vorhaben wird von Land und Gemeinde unterstützt

Wert legt man bei dem Bau auf die Beteiligung regionaler Firmen. Die Aufgaben des Baumeisters übernimmt die Firma „Gebrüder Haider & Co“ aus Wiener Neustadt, auch Betriebe direkt aus dem Ort haben den Zuschlag erhalten. Die Gemeinde und das Land hätten das Vorhaben stets unterstützt, so Bezirksstellenleiter Gregor List: „Gemeinsam konnten alle Herausforderungen, die so ein Neubau mit sich bringt, zur Zufriedenheit aller gelöst werden.“ Freude mit dem Neubau hat auch Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ): „Weil dadurch die Versorgung unserer Gemeinde nachhaltig gesichert ist.“

Am Heiligen Abend soll der Betrieb bereits am neuen Standort erfolgen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.