Fast auf den Tag genau ist es mittlerweile drei Jahre her, dass ich nach Neunkirchen gezogen bin. Auch, wenn damals der „Abschied“ aus meiner Heimatgemeinde Aspang schon ein klein wenig schwer fiel – „anfreunden“ habe ich mich mit Neunkirchen nicht müssen. Ich ging hier zur Schule, arbeitete schon einige Zeit als Mitarbeiter in der NÖN-Lokalredaktion – und die knapp 13.000 Einwohner zählende Gemeinde hat mir immer schon gut gefallen. Und während es viele aus meiner Altersklasse für das Studium in die Bundeshauptstadt zog, ging es für mich gerade mal 20 Autominuten weiter weg – ich blieb ja sogar im gleichen Bezirk.

Nach und nach lernte ich Neunkirchen jedenfalls noch mehr zu schätzen, als ich es ohnehin schon tat – für die ideale Lage, den wunderschönen, historischen Stadtkern, die, zugegebenermaßen recht kleine, aber doch feine Innenstadt (die doch ein paar sehr nette Geschäfte parat hält, was aber leider immer wieder untergeht) und nicht zuletzt für die Menschen, die hier leben.

"Es fühlt sich anders an als damals"

Spaziere ich heute quer durch die Innenstadt in Richtung Stadtpark, fühlt es sich aber anders an als damals. Wie auch an diesem Samstagvormittag, an dem ich mich zu Fuß Richtung Zentrum aufmache. Die besondere Situation zeigt sich alleine schon beim Blick in den Schaukasten des Turnvereins, der sich unmittelbar in der Nähe meiner Wohnung befindet und auf den mein Blick auch an diesem Vormittag fällt. „Der Betrieb ist bis auf weiteres eingestellt“, lese ich da.

Ein paar Schritte weiter komme am bekannten Imbissplatzl vorbei – normalerweise, wenn ich mich am späten Nachmittag von unserer Redaktion aus auf den Weg nach Hause mache, ist dieser gut besucht. Frankfurter, Debreziner und andere Schmankerl verspricht man den Gästen hier. Doch dieser Tage ist kein einziger Besucher zu sehen. Der Stand ist menschenleer, die Rollläden sind heruntergelassen.

Kaum betrete ich den Hauptplatz, winkt mir jemand entgegen – es ist Hans Bauer, stets freundlich, höflich und mit einem Schmäh auf den Lippen. So auch heute. „Wie geht’s Dir?“, erkundigt sich der Chefwirt des Alten Brauhauses bei mir. Wir plaudern ein paar Takte, Hans Bauer bestellt meinem Chef (mit dem er regelmäßig Karten spielt – mir muss er es erst lernen, wie er schon öfters lachend festgestellt hat) schöne Grüße und meint: „Was wir uns alles erspart haben dieser Tage – zum Beispiel die Osterkarte. Wir haben uns all die Druckkosten erspart!“ Er lacht. Herr Bauer nimmt die Situation also gelassen und mit Schmäh – bewundernswert. Wir verabschieden uns und wünschen uns schöne Ostern.

Bis auf ein paar wenige Menschen, die in der Innenstadt vereinzelt auf Bänken sitzen und die Sonne genießen, tut sich an diesem Samstagvormittag wenig im Zentrum. Zwar hat die Trafik geöffnet und auch die beliebte Buchhandlung von Katharina Lindau bietet ihren Bücher-Abholdienst an – doch sowohl das Stadtcafé, als auch das Musiklokal „Allegro“ sowie sämtliche Geschäfte haben geschlossen.

In der "Grünen Lunge" weicht man einander aus

Nach wie vor geöffnet hat hingegen die „Grüne Lunge“ der Stadt – der Stadtpark. Erreichbar ist dieser über eine kleine Gasse, die just an unserer Redaktion vorbeiführt. Auch dort ist – wenig überraschend – dieser Tage kein Betrieb, trotzdem muss ich einen Blick hineinwagen. Es steht noch alles, schmunzle ich. Im Park selbst laufen einem von Zeit zu Zeit Menschen über den Weg – manche sogar hier mit Maske. Und noch etwas ist anders als üblich: Geht man sonst einfach aneinander vorbei, grüßt sich vielleicht sogar, weicht man einander dieser Tage großräumig aus – sodass man ja nicht in die Nähe des anderen kommt. Was in „normalen“ Zeiten als unhöflich gelten würde, ist dieser Tage einfach nur höchst notwendig und richtig. Komisch fühlt es sich trotzdem ein wenig an.

Nach einer knapp halbstündigen Runde durch den Stadtpark – vorbei am Spielplatz, der geschlossen ist über das Kneippbecken und retour – verlasse ich die „grüne Lunge“ wieder. Noch einmal führt mich der Weg an unserer Redaktion vorbei. Und weil man von der Straßenseite über ein kleines Fenster einen guten Blick in mein Büro hat, bleibe ich einen Moment stehen und schaue hinein. Mein Schreibtisch ist ziemlich leer: Keine Unterlagen, die zu bearbeiten sind. Keine Briefe, die zu öffnen wären. Und keine Zeitungen, die gelesen und durchgeschaut werden wollen. Nur eines fällt mir auf, bevor ich meinen Weg Richtung Wohnung fortsetze: Das Kalenderblatt gehört abgerissen. Da steht nämlich noch „März“…