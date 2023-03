AMS Neunkirchen: Im Rekordtempo zur neuen Lehrstelle

Die interessierten Teilnehmer hatten an drei Tagen im Zuge des Speeddatings die Chance, sich in kurz gehaltenen Vorstellungsgesprächen bei vielen verschiedenen Firmen zu beweisen und so eine Lehrstelle zu ergattern.

16 Firmen führten über 120 Gespräche mit 90 angehenden Lehrlingen. Es konnten wieder viele Lehrstellen besetzt werden. „Wie die Jahre davor war auch heuer das Lehrlingsmatching wieder ein voller Erfolg“, freut sich Petra Hofmann, Geschäftsstellenleiterin des AMS Neunkirchen. Voraussichtlich startet im Herbst 2023 die Initiative „Lehrlingsmatching“ in die nächste Runde und bringt auch dann wieder motivierte angehende Lehrlinge mit Ausbildungsbetrieben der verschiedensten Berufssparten zusammen.





