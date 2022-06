Harley ,,flog" über die Dächer von Wien .

Einen aufsehenerregenden Spezialauftrag hatte Peischings Harley-Spezialist Franz Kaltenegger am Mittwoch durchzuführen: Es galt, eine Harley aus dem 1. Bezirk abzutransportieren. So weit, so gut: Doch das 360 Kilogramm schwere Stück befand sich in einem Penthouse im 8 Stock. Ein Kran musste her.