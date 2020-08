„Ein Mitarbeiter einer Glaserei hatte am Weg zur Arbeit Richtung Innenstadt wohl nicht aufgepasst, und den Wagen auf der Seite komplett aufgeschlitzt. Er selbst kam im angrenzenden Acker zum Stillstand, auch ein Hamster wurde dabei überfahren“, so der Stadtchef, der aber froh ist, dass keine Menschenleben zu beklagen waren: „Nicht auszudenken, wenn ein Radfahrer unterwegs gewesen wäre oder es Gegenverkehr gegeben hätte.“ Der Unfalllenker sei jedenfalls am Boden zerstört gewesen, er gab Übermüdung als Ursache für das Blackout an.

Am Mercedes dürfte Totalschaden entstanden sein: „Die Versicherung wird nicht mehr viel bezahlen, da werde ich wohl tief in die Tasche greifen müssen.“