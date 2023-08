27 Jugendliche konnten in zwei Gruppen je einen Urlaub in Kroatien und am Millstättersee in Kärnten verbringen. Frank Schmitt vom Lions Club und Horst Teigl von der Sparkasse Neunkirchen übergaben die Schecks. „Aufgrund der hohen Kosten an den Urlaubsorten mussten wir den Urlaub der Jugendlichen von sieben Tage auf fünf Tage verkürzen“, bedauert „SoWo“-Leiterin Daniela Leinweber.