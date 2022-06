Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen nimmt Ferienaktion wieder auf

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Nach zwei Jahren der Corona-bedingten Unterbrechung findet heuer die soziale Aktion „...ein Stück Ferien!“ der Bezirkshauptmannschaft wieder statt. „Die letzten Jahre waren gerade auch für die Kinder und Jugendlichen im Bezirk nicht einfach. Die aktuellen Unsicherheiten spüren die Kinder, für die die Herausforderungen in der Schule und im Alltag immer größer werden. Die Sorgen und Ängste nehmen zu“, sagt Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.

#gemeinsamwegefinden

Deshalb steht die Ferienaktion unter dem Motto „#gemeinsamwegefinden“. „Denn darum geht es: Wir wollen Kindern, die täglich mit Problemen wie Verwahrlosung, Streit, Drogen, Alkohol oder Erkrankungen konfrontiert sind, aufzeigen, dass es Wege in die Zukunft gibt. Dass es sich lohnt zu kämpfen und sich zu überwinden und ihnen ein Stück Lebensfreude schenken“, ergänzt die Bezirkschefin. Bei der Aktion „…ein Stück Ferien!“ ermöglicht die BH sozial bedürftigen Kindern aus dem Bezirk Neunkirchen einen 14-tägigen Ferienaufenthalt in Österreich. Ein Ferienaufenthalt, bei dem es doch um so viel mehr geht als um Urlaub.

„Es sind 14 Tage, in denen die Kinder ihre Sorgen ein wenig vergessen und Kraft tanken können. Es sind 14 Tage, in denen gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer in der Gruppe Freundschaften entstehen lassen und das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Es sind 14 Tage, in denen die Kinder lernen, Mut für’s Leben zu finden. Es sind aber vor allem auch 14 Tage, in denen die Kinder über eigene Sorgen mit sozialpädagogisch geschulten Betreuern sprechen und Lösungswege entwickeln können“, so Sozialarbeit-Fachgebietsleiterin Michaela Schneidhofer.

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 trotz der Corona-Pandemie einigen Kindern und Jugendlichen Ferienaufenthalte ermöglicht wurden, um die Familien in einer schwierigen Zeit zu entlasten, aber keine Spendenaktion durchgeführt wurde, sei Unterstützung gerade in diesem Jahr besonders wichtig, betont man bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Geplant ist unter anderem ein 14-tägiges Abenteuercamp mit tiergestützter Pädagogik für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Die Kosten dafür belaufen sich auf 700 Euro. Alle Kinder, die an der Ferienaktion teilnehmen, werden das ganze Jahr über von den Sozialarbeitern der BH betreut.

Als verlässliche Partner zeigen sich wiederum die Gemeindevertreterverbände von ÖVP und SPÖ, die die Aktion ideell und finanziell unterstützen. Mit der Übernahme von Patenschaften sollen sie die Bedeutung der sozialen Aktion unterstreichen.

Solidarität ist gefragt

