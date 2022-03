Spendenörtlichkeit verlagert sich in Evangelische Kirche

Am Dienstag brachten Busunternehmer Patrick Nemec und Olga Degen eine ganze Busladung voller Hilfsgüter nach Wien. Weil aber nicht alle Sachen angenommen werden konnte, wurden diese beim Neunkirchner Roten Kreuz zwischengelagert. Auch die Spendenörtlichkeit verlagert sich ab sofort von der Busgarage in der Peischingerstraße in die Evangelische Kirche in die Stockhammergasse 15-17.

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl