Autorowdys in Neunkirchen ausgebremst

Unbekannte Autorowdys, die in unregelmäßigen Abständen ihr Unwesen am Sportplatz neben den Siedlerbuam trieben, sorgten bei Obmann Gerhard Klambauer aber auch vielen Kindern für Ärger: Führten sie doch mitten am Fußballplatz Drifts durch und beschädigten dadurch massiv den Rasen.

„Ich verstehe so etwas nicht. Ich lasse mir das vielleicht noch auf einer Wiese einreden, aber wenn dort eh Fußballtore stehen, muss ich doch erkennen, dass es sich um einen Sportplatz handelt. Da fehlt offensichtlich jeglicher Funken Verstand“, so Klambauer zur NÖN.

Jedenfalls war guter Rat teuer und er wandte sich an SPÖ-Stadtrat Günther Kautz, der gemeinsam mit Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer und Bauhofleiter Gregor Bartl eine rasche und praktikable Lösung finden konnte: „Es wurde mit Baumstämmen eine Absperrung gemacht, danke an alle, die mitgeholfen haben“, so Kautz.

Klambauer ist zufrieden: „Ich habe zusätzlich einen Informationszettel hingehängt. Die Lösung kommt gut an, sowohl bei den Kindern als auch Eltern!“

