Die Stadtgemeinde Neunkirchen wird mit kommenden Donnerstag, 23. April, die Sperrmüllübernahme für seine Bürger wieder zweitweise öffnen. Das gab man Donnerstagvormittag via Aussendung bekannt. "Aus Sicherheitsgründen – und um eine Einhaltung der Abstände einhalten zu können - wird die Übernahme aber in der Grünschnittübernahmestelle am Schwarzauferweg erfolgen", heißt es in dem Schreiben.

Ab Donnerstag, 23. April, wird demnach Sperrmüll jeden Donnerstag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr am Schwarzauferweg 10 (Grünschnittübernahmestelle) übernommen. Es gelten natürlich die üblichen Richtlinien darüber, was als Sperrmüll entsorgt werden kann. An den Feiertagen Christi Himmelfahrt (21. Mai) und Fronleichnam (11. Juni) findet keine Übernahme statt. Ersatztermine sind Mittwoch, der 20. Mai und Mittwoch, der 10. Juni.

Folgende Regeln sind dabei, laut Stadtgemeinde, einzuhalten: