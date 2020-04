Wochenlang waren sie gesperrt, die Spielplätze der Stadtgemeinde. Doch jetzt kann das Spielen im Freien, natürlich unter Berücksichtigung des verordneten Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter, wieder aufgenommen werden. "Nach so langer Zeit der Ausgangsbeschränkung ist es besonders für unsere Kinder wichtig, sich wieder in freier Natur und auf Spielplätzen austoben zu können", so SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald.