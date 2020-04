Der Spielplatz im Kurpark ist wieder geöffnet. Das gab die Marktgemeinde am Dienstag bekannt. Das sei aufgrund der „gelockerten Ausgangsbeschränkungen“ im Kampf gegen Covid-19 möglich, heißt es in einer Erklärung. „Für unsere Kinder ist es enorm wichtig, sich wieder in der freien Natur austoben zu können“, betonen Bürgermeister Florian Diertl und Jugendgemeinderätin Kerstin Wanzenböck (beide SPÖ). Gleichzeitig appellieren beide an das Halten des Sicherheitsabstandes.