Waren es vor sieben Tagen noch 55 am Coronavirus erkrankte Personen, die in dem Covid-Spezialkrankenhaus für das südliche Niederösterreich stationär behandelt werden mussten, so sind es mit dem heutigen Dienstag nur noch 31, die hospitalisiert sind.

Insgesamt gibt es im Bezirk Neunkirchen 175 positiv getestete Personen, das sind um sechs mehr als vor einer Woche.